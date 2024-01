Serie D: La Volley Modica batte al tie-break Giavì Pedara

Volley Modica 3

Giavì Pedara 2

Parziali: 20/25, 25/21, 25/19, 21/25, 15/10

Modica – Davanti a una bella cornice di pubblico che ha fatto sentire la sua voce (presente anche una rappresentanza di tifosi ospiti), la Volley Modica di coach Ciccio Italia, ieri pomeriggio al “Geodetico” di via Fabrizio,con una prova di carattere ha battuto al quinto set una Giavì Pedara mai doma che ha venduto la pelle a caro prezzo.

Nonostante, il tecnico biancoazzurro non abbia potuto disporre della migliore formazione, ha tirato fuori il meglio dai suoi ragazzi che dopo aver perso lottando il parziale d’apertura, hanno avuto la giusta reazione riuscendo a ribaltare il risultato nei successivi due set.

Pedara, tuttavia, non si è arreso e con un quarto set attento e con poche sbavature è riuscito a rientrare in partita conquistando il parziale e rimandando ogni decisione al tie-break.

Il sestetto modicano a questo punto ha mostrato carattere e determinazione e mantenendo i nervi saldi nelle fasi cruciali della contesa è riuscito a tagliare il traguardo per primo mettendo in cassaforte altri due punti che consentono ai biancoazzurri di mantenere il secondo posto alle spalle dell’Astra Volley unica squadra finora, capace di battere la squadra modicana che è giusto ricordare partecipa al campionato di serie D con una formazione composta per quasi tutta la rosa da atleti che partecipano ai campionati giovanili under 19 e under 17.

