Inaugurata sabato scorso 00 presso l’ ex Convento del Carmine a Modica, la collettiva “Incontri d’arte”.

La Mostra espone elaborati realizzati dagli alunni di tutti gli indirizzi presenti al Liceo Artistico: Architettura e Ambiente, Design Moda e Storia del Costume, Grafica pubblicitaria, Pittura e Scultura.

Si tratta di un importante momento di confronto con la scuola nella sua interezza e con la città di Modica che evidenzia il valore dell’arte, della cultura e il contributo che entrambe danno per la crescita cognitiva di una società civile.

Gli alunni affrontano, attraverso il linguaggio e i codici artistici pertinenti ai diversi indirizzi, temi legati alla realtà e alla cultura artistica, creano opere con grande sensibilità e competenze tecniche, affermando ed evidenziando l’importante ruolo che la formazione artistica svolge nel nostro territorio.

La mostra, in modo sintetico ma rappresentativo, rappresenta aspetti importanti della formazione artistica dei diversi indirizzi: sono presenti manifesti e rendering di oggetti per l’indirizzo di grafica, progetti architettonici e di design quali una palestra per la boxe e per la riconfigurazione dello spazio domestico e il vivere contemporaneo nelle abitazioni dopo la pandemia, con la realizzazione di elaborati tecnici anche computerizzati, rendering e modelli tridimensionali dell’indirizzo architettura e ambiente, l’indirizzo pittura è presente con disegni di grande impatto degli alunni del biennio e tele ad olio con soggetti interessanti che alcune alunne hanno completato durante l’inaugurazione per condividere l’atto pittorico con i visitatori, la mostra si conclude con interessanti sculture di volti e busti e la presenza di abiti di grande effetto e fascino con tavole descrittive del processo creativo, rappresentanti gli indirizzi scultura e design-moda. La mostra ha visto una grande ed entusiasta partecipazione di visitatori, alunni, docenti e stampa.

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni fino a Domenica 21 gennaio, dalle 17 alle 20.

Gli alunni del liceo artistico faranno da guida ai visitatori e ne raccoglieranno le impressioni con l’attività inerente i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), ex alternanza scuola- lavoro, utile a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro, al proseguimento degli studi e sviluppare competenze trasversali.

