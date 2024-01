Polemiche e fake news su autostrada. Interviene l’On. Abbate

Sulle polemiche nate a seguito della notizia di una presunta chiusura del tratto autostradale Rosolini – Modica, interviene l’Onorevole Ignazio Abbate. “Mi sento in dovere di intervenire direttamente – commenta l’esponente della DC – per fare chiarezza alla luce delle tante inesattezze che stanno girando in questi giorni sul web. Il confine tra inesattezza e fake news è molto sottile per cui è bastato che qualcuno mettesse in giro la voce di una chiusura dell’autostrada appena inaugurata per scatenare un ciclone di polemiche. Comincio subito col dire che il tratto non sarà chiuso ma che semplicemente ci saranno dei giorni in cui la circolazione avverrà a corsie alternate per consentire gli interventi di completamento dell’autostrada. Attenzione che parliamo di completamento e non di manutenzione del manto stradale. Verranno effettuate lavorazioni accessorie, su aree adiacenti alle due carreggiate, per il completamento delle opere a supporto, vedi ad esempio i pannelli solari che serviranno per l’illuminazione. Per cui una corsia sarà chiusa per permettere la sosta dei mezzi pesanti che trasportano il materiale. Quindi nessun problema al manto stradale ma semplicemente degli interventi per altro già annunciati il giorno dell’inaugurazione, lo scorso dicembre, dal presidente del Cas che, in quell’occasione, preannunciò questa situazione scaturita dal fatto che l’opera è stata consegnata sei mesi prima dei termini contrattuali per aprirla il prima possibile dopo tanti anni di attesa”

