Autostrada Ispica-Modica. L’ambiguità del CAS

Chiusura o piccoli restringimenti? Ha fatto tutto il Consorzio Autostrade Siciliane, comunicando in un primo tempo la chiusura per manutenzioni, poi, a distanza di poche ore, lo stesso CAS annuncia che si tratta di piccoli interventi che non provocheranno disguidi.

Il PD di Modica, per il tramite dell’on.le Dipasquale, ha tempestivamente contattato il presidente Nasca, che ha riferito ciò che oggi ha comunicato pubblicamente, e cioè “che si tratta di lavorazioni accessorie su aree adiacenti alle carreggiate”.

“Noi vogliamo credergli. La questione vera, tuttavia, è un’altra – dice il segretario del Pd di Modica, Salvatore Poidomani – . Ed è che l’autostrada è stata aperta quando era ancora incompleta. E il CAS – noto per l’insensibilità verso le esigenze dei cittadini quando reclamano maggiore efficienza e interventi manutentivi nelle autostrade – ha ceduto facilmente al canto delle Sirene della politica, che annunciavano manifestazioni pubbliche e prossime elezioni europee”.

Salva