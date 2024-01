Modica-Acquadolcese. Mezzanotte: “Ha vinto la squadra migliore”

“Avevamo messo in conto la possibilità di non fare punti a Modica, nonostante per 50 minuti avevo anche accarezzato l’idea di stravolgere le previsioni”. E’ quanto ha dichiarato il direttore generale del Rocca Acquadolcese, Sergio Mezzanotte, al Messinanelpallone.it, all’indomani della sconfitta per quattro a zero subito a Modica. Alla fine è venuto fuori il maggior tasso tecnico, fisico e di esperienza del Modica e la partita si è chiusa.

“Non sono assolutamente preoccupato per la classifica, perché rispetto a tutte le squadre che ci precedono e che stanno lottando insieme a noi per conquistare la salvezza, abbiamo avuto il calendario peggiore. Ora ci aspettano 6 partite dove, a mio avviso, si possono e si devono fare punti. Quelle con Messana, Leonzio e Gela in casa, Mazzarone, Santa Croce e Nebros fuori casa, sono tutte partite alla nostra portata. Abbiamo recuperato quasi tutti gli infortunati e i nuovi si sono già adattati”.

Il dg guarda avanti con fiducia: “Adesso bisogna concentrarsi sulle prossime 6 gare, al termine delle quali faremo il punto della situazione, considerando anche che le nostre dirette concorrenti hanno tutte un calendario peggiore. Naturalmente parlerà il campo, ma sono fiducioso. Ho sempre detto che alla fine, sfortuna, errori arbitrali e infortuni possono capitare a tutti e noi, da questo punto di vista, abbiamo già dato abbondantemente, magari da adesso toccherà agli altri. Affronteremo le prossime partite studiandole una alla volta e senza guardare mai la classifica. La sera del 24 febbraio, capiremo cosa siamo. Se nel frattempo non ci tiriamo fuori dalle zone basse della classifica, vuol dire che meriteremo di giocare i play out, ma dai miei giocatori pretendo che non si pensi mai a questa eventualità”.

