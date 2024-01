Nuovi agenti di commercio, gli allievi corsisti di Confcommercio Ragusa superano gli esami di abilitazione

Si è conclusa con un grande successo, in termini di superamento degli esami, l’esperienza degli allievi corsisti di Confcommercio provinciale Ragusa che, sabato scorso, hanno brillantemente superato i test per ottenere l’abilitazione a esercitare la professione di agenti di commercio. Hanno così ottenuto gli attestati per l’abilitazione all’esercizio dell’attività. “Ci pregiamo di avere conseguito questo ulteriore risultato – sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – e ci prepariamo in vista degli altri corsi che caratterizzeranno il 2024. Consentitemi di rivolgere un apprezzamento al sistema Confcommercio del nostro territorio per avere contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. E lasciatemi rivolgere i miei migliori complimenti agli aspiranti agenti del commercio: a loro in bocca al lupo per il futuro professionale. Siamo consapevoli che soltanto attraverso la formazione è possibile qualificare l’attività. Ed ecco perché continua ad esserci sempre maggiore attenzione nei confronti delle scelte che possono essere determinate dagli operatori del terziario di mercato per il raggiungimento di speciali obiettivi. Diciamo che questa è la strada da portare avanti. Ancora grazie a tutti”.

