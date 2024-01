L’immediato futuro di Ibla, Comibleo lancia proposta al Comune

“Concluso il periodo dei festeggiamenti natalizi e dopo qualche giorno per assicurarci il ritorno al tran tran quotidiano, è opportuno che, già sin da ora, si possa cominciare a programmare, in vista delle fasi clou del 2024, tutto il necessario, dal turismo alla migliore vivibilità per i residenti, della città antica”. Lo afferma il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, che manifesta la propria disponibilità per un confronto allargato alle realtà operative presenti sul territorio comunale in questione, per evidenziare criticità e avanzare proposte specifiche su ciò che è meglio fare per rilanciare Ibla. “Abbiamo visto che il sindaco – affermano dal Comibleo – ha partecipato alla riunione dell’Osservatorio sul turismo snocciolando una serie di dati relativi all’intera città. Ibla, però, può contare su dinamiche specifiche, come del resto anche Marina di Ragusa, e pur non disancorandola dal resto del territorio è chiaro che dovrebbe essere posta più attentamente sotto i riflettori almeno per non disperdere i passi in avanti compiuti negli ultimi vent’anni. Sarebbe, dunque, opportuno indire una conferenza aperta a tutti coloro che sono interessati alle sorti della città antica per tracciare il quadro della situazione e per stabilire, tutti assieme, sotto la regia dell’amministrazione comunale, quali potrebbero essere le linee strategiche da attuare per il prossimo futuro. Dalla fase dell’ascolto a quella operativa, il passo potrebbe essere breve. Non è operazione semplice, lo sappiamo, ma da qualche parte si deve pure cominciare. Invitiamo, dunque, il sindaco a rendersi disponibile lungo questa direzione. Lo aspettiamo con ansia a Ibla per dare il via a questo confronto allargato a tutti”.

