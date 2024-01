Calcio, Serie D. Il Ragusa fa pari in casa col Castrovillari

Il Ragusa “beffato” nel finale è costretto al pari dal Castrovillari. I padroni ci casa avevano condotto per buona parte la gara. A sbloccare il risultato, infatti, proprio sul finire della prima frazione, il goal su calcio di rigore siglato da Rainero. Partita abbastanza convulsa nel secondo tempo con gli ospiti che sembravano avere preso le misure ai calabri. Ma la beffa era dietro l’angolo. E portava la firma dell’ex di turno. Khoris, infatti, che aveva cominciato la stagione proprio con il Ragusa, ha siglato l’1-1 per i padroni di casa. Molto rammarico per gli azzurri che pensavano già di avere in tasca i tre punti. Ora, il turno infrasettimanale. Mercoledì si torna in casa con la Vibonese che verrà a marcare visita.

