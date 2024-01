Da Palermo 280 mila euro per gli eventi musicali, culturali e sportivi a Modica

Il comparto della ricezione turistica modicana può già programmare la prossima stagione estiva che si annuncia da grandi numeri. Questo grazie ad un contributo di 280 mila euro contenuto nell’ultima finanziaria regionale che assegna alla Città di Modica i fondi da impiegare nell’organizzazione di grandi eventi culturali, musicali e sportivi. Sono stati due distinti emendamenti, da 130 e 150 mila euro, presentati dall’Onorevole Ignazio Abbate per spingere ancora di più un comparto che nell’ultimo decennio ha registrato incrementi record sia nel centro storico che nella frazione marinara. “Grazie a questi fondi l’Amministrazione Comunale di Modica potrà programmare al meglio gli eventi da qui alla fine dell’estate. Al momento non si può anticipare più di tanto ma è in cantiere un grosso evento sportivo che si svolgerà sull’arenile di Marina e che sarà di richiamo nazionale. Verranno riconfermate rassegne che hanno dimostrato di poter essere fortemente attrattive, come ad esempio Scenari che ha portato migliaia di persone la scorsa estate”.

