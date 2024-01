L’Avimecc Volley Modica in trasferta a San Giustino

Prima trasferta del nuovo anno per l’Avimecc Volley Modica che per la seconda giornata di ritorno del girone Blu del campionato di serie A3, domenica alle 19 sarà di scena sul campo della Ermgroup San Giustino seconda forza del campionato di Terza Serie.

Una sfida “tosta” contro una formazione organizzata che i “Galletti” al “PalaRizza” riuscirono a battere al tie break e che vorrà riscattare il ko della gara di andata per continuare l’inseguimento alla capolista Macerata.

Dopo la bella prestazione e la meritata vittoria con Sorrento il gruppo ha ritrovato l’entusiasmo e andrà in Umbria con la consapevolezza della forza dell’avversario, ma con l’obiettivo di giocarsela a viso aperto con il massimo rispetto, ma senza alcun timore reverenziale.

“Dopo la vittoria con Sorrento – dichiara il vice coach Salvo Nicastro – andiamo a San Giustino con uno spirito diverso, ma con la consapevolezza di affrontare una signora squadra. All’andata al “PalaRizza” li abbiamo battuti al quinto set dopo una partita combattuta. Cercheremo di continuare con la striscia positiva come abbiamo fatto nel girone di andata che i ragazzi hanno giocato molto bene. San Giustino è una squadra con ottime individualità -continua – che si stanno dimostrando molto bravi in tutti i fondamentali. Li stiamo studiando accuratamente stiamo provando le contromisure per affrontarli e siamo pronti per farlo riconoscendo il loro valore, ma vogliamo farlo senza paura. Dobbiamo approcciare la gara allo stesso modo di come abbiamo fatto con Sorrento con la massima concentrazione e sempre sul pezzo pensando a ogni singolo movimento commettendo meno errori possibili perchè chi sbaglierà di meno avrà più possibilità di vincere. Certo – conclude Salvo Nicastro – in casa loro sarà difficile andare a vincere perchè sono una squadra che non regala nulla e ci farà sudare tanto, ma noi vogliamo provarci”.

Fiducioso anche se consapevole delle difficoltà che la squadra incontrerà nella trasferta perugina è il vice capitano Vincenzo Nastasi.

“Incontriamo una delle big del campionato – spiega Vincenzo Nastasi – sono secondi in classifica, quindi sarà una partita sicuramente ostica, sia perchè loro sono una squadra formata per tentare il salto di serie, sia perchè all’andata siamo riusciti a batterli e sicuramente avranno tutta la voglia di rifarsi. La bella vittoria con una buona prestazione con Sorrento per tutti noi ormai e alle spalle e speriamo sia l’inizio di un percorso che sappiamo essere difficile. Così come con Sorrento – continua – dobbiamo essere cinici e lottare su ogni palla e appena c’è la possibilità di fare punto dobbiamo mettere tutto il nostro impegno per cercare di portarlo a compimento. D’ora in poi ogni partita sarà una guerra perchè sappiamo che il girone di ritorno è più tosto rispetto a quello di andata, perchè le squadre ci studiano sanno come siamo messi in campo e quindi dobbiamo essere sempre concentrati palla dopo palla, partita dopo partita per riuscire a fare quanti più punti possibili per centrare il nostro obiettivo. Il gruppo non si è mai sfaldato, perchè sapevamo che il mese di dicembre come sarà quello di aprile sono mesi per noi difficili perchè incontriamo le prime della classe. Dicembre è stato tosto perchè abbiamo incontrato tutte le big ad eccezione di Palmi in trasferta, quindi da questo punto di vista siamo più tranquilli perchè le squadre forti verranno a giocare al “PalaRizza” dove noi riusciamo a esprimere il nostro gioco migliore, quindi – conclude Nastasi – adesso compatti più che mai andiamo partita dopo partita per fare di tutto per raggiungere i nostri obiettivi”.

