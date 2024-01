Nuovi finanziamenti regionali in arrivo per Comiso e Pedalino

Nuovi Finanziamenti Regionali per Comiso. “La nostra città e la Frazione di Pedalino saranno oggetto di molteplici interventi”. A dichiararlo è il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Sono circa € 600.000 quelli erogati al Comune di Comiso – commenta il primo cittadino – dalla Regione Sicilia e, in particolare, dal Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e dal Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Tali somme, saranno destinate a interventi per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di Comiso e Pedalino, alla copertura del piazzale esterno antistante i box del mercato ortofrutticolo, alle manutenzioni straordinarie delle strade di Comiso e di Pedalino, e ancora, ad interventi per l’installazione di attrezzature ludiche inclusive da posizionare nell’area giochi del parco dell’Ippari e nella villa di Pedalino. Inoltre, – ancora il sindaco di Comiso – sono state stanziate delle somme pari a € 200.000 per il restauro integrale dell’organo monumentale della Basilica Maria SS. Annunziata. Si tratta di finanziamenti – spiega la Schembari – inseriti nella nuova finanziaria Regionale che si aggiungono peraltro, a quelli “straordinari” già erogati alla fine di agosto 2023, per un ammontare di circa € 648.000, destinati ad investimenti vari e € 105.000 come spesa corrente. Sono finanziamenti che derivano dal lavoro attento e mirato della Deputazione Iblea, in particolar modo dell’Onorevole Assenza e dell’Onorevole Abbate ai quali rivolgo un sentito ringraziamento per l’attenzione riposta al territorio ibleo e al Comune di Comiso”.

