Csen Ragusa. Chiuso il 2023 con 216 società affiliate

Un anno in crescita per il Csen della provincia di Ragusa. L’anno della ripartenza, dopo il periodo buio della pandemia, si è caratterizzato per la presenza di 216 società affiliate all’ente di promozione sportiva presieduto nell’area iblea da Sergio Cassisi, così come risulta dalle indicazioni del Registro Coni al 31 dicembre 2023. Una bella soddisfazione per tutto il gruppo dirigente come ha modo di confermare lo stesso presidente. “Non era semplice – sottolinea – perché, dopo il periodo pandemico, il mondo sportivo, anche quello dilettantistico e amatoriale, ha subito delle profonde trasformazioni. E, però, abbiamo insistito, abbiamo cercato di trarre il massimo non solo dalle realtà esistenti ma anche da quelle nuove che si sono affacciate in questo ambito sapendo di potere contare sulla nostra dedizione in termini di crescita assoluta di erogazione dei servizi, circostanza che ci distingue dagli altri eps. Abbiamo, come sempre, cercato di dare il massimo e le risposte non sono mancate. Naturalmente, ringraziamo tutti coloro che hanno fiducia in noi, nel nostro gruppo, e che ci fanno essere di gran lunga il primo eps della provincia di Ragusa considerato che il secondo si attesta sulle 44 società e via via, poi, ci sono tutti gli altri. Cercheremo di migliorare ancora di più. E sappiamo di poterlo fare perché possiamo contare su un gruppo dirigente davvero eccezionale che ringrazio per l’impegno e l’abnegazione. Ci attende un 2024 ricco di stimoli”.

