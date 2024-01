David Copperfield e il turismo a Ragusa

Non prendiamo come riferimento per questa nota l’opera di Charles Dickens ma il famoso Illusionista nordamericano per interpretare i dati del turismo nella provincia di Ragusa con l’illusione di poterli comprendere. Comincio con la Contea. 96.000 presenze nel ChocoModica 2023( https://www.radiortm.it/2023/12/18/chocomodica-2023-tutti-i-numeri-della-manifestazione/o 24.000 persone al giorno (dal 7 al 10 dicembre) o 1.000 persone all’ora se il transito di visitatori fosse ininterrotto. È sorprendente! Considerando che, secondo dati recenti, la stessa quantità di visite passò per il Castello di Donnafugata… in un anno! Non dubitiamo del successo del ChocoModica, perbacco! Ma non capiamo come hanno fatto per rilevare tanta gente. Quale metodo hanno usato? Quanta fatica!

Passiamo ora alla Tassa di Soggiorno del Comune di Ragusa, un tema delicato perché il Signor Sindaco desidera sempre avere l’ultima parola. Di nuovo ci piacerebbe trovare l’informazione concreta sulla tassa di soggiorno, l’unico dato certo sul successo o il fallimento del turismo in città. Ma no, il signor Sindaco ci intrattiene con la quantità di posti letto a Siracusa o a Trapani o ad Agrigento o se in città sono arrivati 51 % di italiani, 8 % di francesi o 4 % di tedeschi (che pochi!) Ma la cifra, quello che ha incassato il Comune per la tassa di soggiorno non si dice. Nel dicembre 2018, quando l’amministrazione Cassì arriva in città, la tassa di soggiorno (lasciata per i 5 stelle) è stata di 1.100.000 euro. Un anno dopo (e senza pandemia) è stato di 830.000 euro.

Non contiamo gli anni di pandemia, sarebbe ingiusto, ma quant’è stata la tassa nel 2022? 600 mila? 700 mila? 800 mila? E per questo facciamo appello all’illusione di sapere, vogliamo sapere! Perché conoscendo l’evoluzione degli ultimi 5 anni avremo la certezza di ciò che accade e non la “percezione”, come alcune associazioni hanno manifestato. Si può ingannare una persona per molto tempo o molti per un po’ di tempo, ma non si può ingannare tutti per tutto il tempo.

La politica è un’illusione? Quando la Cultura e il Turismo sono un disastro la bacchetta di Mandrake non basta. Abracadabra.

Lucia Cascone

