ChocoModica 2023. Tutti i numeri della manifestazione

Sono state ben 96mila le presenze registrate dalla

ultima edizione del ChocoModica, la manifestazione dedicata al

cioccolato di Modica IGP che ha animato il centro storico dal 7 al 10

dicembre scorsi. Un evento magico per celebrare i 5 anni dalla

attribuzione della certificazione IGP al Cioccolato di Modica.

Un risultato importante comunicato nel corso della conferenza stampa

conclusiva della quattro giorni che si è tenuta stamani a Modica.

Presenti il direttore del Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica

Nino Scivoletto, il sindaco e l’assessore

comunale al Turismo, Tino Antoci.

Il Direttore Scivoletto ha esordito formulando un pubblico

ringraziamento all’On. Ignazio Abbate che ha seguito con particolare

attenzione le richieste di finanziamento avanzate dal Consorzio alla

Regione e i cui effetti si sono tramutati in due distinti decreti uno di

75mila euro dell’Assessorato Regionale al Turismo e l’altro di 30mila

euro dell’Assessorato Regionale alla Agricoltura.

Una nuova attenzione della Regione verso il territorio di Modica e il

suo prodotto principe, sottolineata dalla presenza del Presidente Renato

Schifani alla inaugurazione dell’evento e di ben tre Assessori nei

quattro giorni dell’evento : Luca Sammartino – Agricoltura; Edy Tamajo –

Attività Produttive ; Alessandro Arico – Infrastrutture. La presenza nei

Convegni dei Direttori Generali di Agricoltura , Dario Cartabellotta e

di Attività Produttive , Carmelo Frittitta ha arricchito il dibattito

soprattutto nella direzione della auspicata attribuzione della

denominazione “Sicilia” preliminarmente alle produzioni DOP e IGP

siciliane, proposta che ha trovato il Governo Regionale con l’Assessore

Tamajo pronto a costituire un tavolo tecnico.

L’evento è stato caratterizzato dalla presenza per i quattro giorni ,

quale SPECIAL GUEST, del Prof Giorgio Calabrese che ha partecipato a

tutti convegni arricchendone il contenuto con le sue autorevoli

riflessioni sul valore del cioccolato di Modica nella alimentazione .

Conferito al Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio il premio

Maria Scivoletto; Centinaio ha anche offerto un suo contributo nel

convegno organizzato da Leocata Mangimi sul tema di grande attualità

relativo alla qualità e alla sicurezza degli alimenti di origine

animale.

Interessanti i numeri che hanno caratterizzato Chocomodica 2023: 129 gli

eventi totali tra cui cooking demo a cura dell’APCI e dell’Istituto

Alberghiero Principi Grimaldi di Modica; 11 i libri presentati nella

rassegna Chocomobook/AVIMECC, coordinata da Alessandro Ferrara e in

collaborazione con Casa Don Puglisi; tre le mostre di pittura fra le

quali ha spiccato CHOCOMOVIES; il concorso ChocoArt – Grimaldi Lines ha

visto la realizzazione di tre sculture di cioccolato realizzate da Elisa

Corallo, Santino Garofalo e Salvatore Licitra; di grande interesse il

concorso grafico riservato agli studenti dell’Istituto Archimede di

Modica per la realizzazione della grafica del packaging della barretta

di cioccolato edizione speciale; 10 convegni studio con importanti

relatori e 10 concerti musicali.

A CineCiok l’anteprima del docufilm del regista Giovanni Caccamo a

ChocoComics lezioni di Giuseppe Sansone disegnatore Walt Disney .

Chocomodica ha ospitato in un apposito padiglione la Compagnia della

Guardia di Finanza di Modica, autentico presidio contro la

contraffazione delle produzioni certificate a cominciare dal Cioccolato

di Modica IGP, che vanta troppi tentativi di imitazione, evocazione e

contraffazione. Ospite il Consorzio Mundial del Melone di Licata con il

quale è stato sottoscritto un Patto di Amicizia.

Nel grande CHOCOLAB CIEFFE ACADEMY , egregiamente diretto dal Pastry

Chef Concetto Cicero, sono state somministrate gratuitamente una

infinità di degustazioni: 160 chili di gelato x 4000 assaggi; 200

panettoni x 4000 assaggi; 50 chili di biscotteria ; 400 assaggi di

cannoli (Roccasalva cannolia); 500 assaggi maritozzo di Tommaso Foglia;

500 assaggi di testa di turco di Andrea Giannone, tutti prodotti

realizzati con il cioccolato di Modica IGP come ingrediente. Per il

CHOCOLAB impiegati 200 chili di pasta amara Callebaut; 300 chili di

zucchero di Italia Zuccheri; 50 chili di cioccolato fondente Callebaut;

450 chili di arance di Ribera dop – Parlapiano Fruit Sicilia; 15

chili di pistacchio di Raffadali dop Fastuca di Renda; 3000 barrette per

Choco Inclusion; 3000 barrette con il logo Chocomodica 2023; 1000

barrette brandizzate ChocoMObook – Antica Dolceria Rizza; somministrati

1500 Caffè Morettino.

Alla Società Operaia nell’ambito dell’evento Wine & Spirits, il

Presidente Nazionale Onav Intini, presente il delegato di Onav Modica

Giorgio Solarino, ha consegnato alle 21 cantine siciliane vincitrici il

premio Tre Prosit.

Un grande successo di pubblico, che ha sfiorato le 100 mila presenze,

e che, ha riferito l’Assessore al Turismo Antoci, ha registrato uno

straordinario successo della macchina organizzativa comunale, che ha

fatto trovare ai visitatori, una città pulita, con un servizio di bus

navetta eccellente e che ha trasportato circa 20 mila persone; che ha

messo in campo una serie di iniziative dedicate ai giovani, rivalutando

la Piazza Campailla; che ha coinvolto la Protezione Civile, la Croce

Rossa e l’Associazione Misericordie. Antoci ha quindi riferito i dati

statistici dei social evidenziando la produzione di ben 368 contenuti

visibili tra Facebook e Instagram con una copertura pagina Facebook di

449.533 utenti e Instagram di 41618; 32022 singole Interazioni Pagina

Facebook; 11797 singole interazioni canale Instagram.

Il Sindaco ha ringraziato quanti si sono spesi per

l’organizzazione dell’evento, sottolineando l’ottimo livello di

collaborazione della Amministrazione con il Consorzio e ringraziato il

Ministero dell’Agricoltura per avere concesso l’alto patrocinio,

l’Amministrazione Regionale, il Libero Consorzio di Ragusa e la Camera

di Commercio del Sud Est per avere co-finanziato l’evento. Sottolineato

il valore aggiunto della Agenzia Zero Comunicazione cui il Consorzio,

d’intesa con l’Amministrazione Comunale, ha affidato organizzazione e

comunicazione , i cui risultati hanno fatto la differenza.

Presente al Pala Cultura una folta rappresentanza degli studenti che si

sono impegnati nell’evento, cui il Sindaco Monisteri ha consegnato gli

attestati di riconoscimento 253 studenti (160 Alberghiero; 64 Archimede;

15 Verga; 14 Campailla) e consegnato personalmente gli attestati di

Merito ai Dirigenti Scolastici : Bartolomeo Saitta, Sergio Carrubba,

Alberto Moltisanti e Rosolino Balistrieri.

In conclusione, grande festa al Museo del cioccolato per degustare il

panettone con il Cioccolato di Modica IGP, offerto dalla Azienda PELUSO,

accompagnato dalle gustose bollicine delle bibite POLARA offerte per

festeggiare i 70 anni dell’Azienda.

Modica, la città della memoria da narrare, la città monumento da

riscoprire e amare ,la città del cioccolato IGP da gustare. Nei versi

di Grazia Dormiente l’invito alla prossima edizione 2024.

Salva