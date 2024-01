Firrincieli: “Alla piscina comunale di Ragusa cadono calcinacci”

Ha del clamoroso quanto è accaduto in queste ultime ore nella piscina comunale di contrada Selvaggio dove si è registrata la caduta del controsoffitto sia all’ingresso quanto nell’area degli spogliatoi. A denunciarlo è il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli. “La situazione è molto pesante – afferma – tanto che l’attività è stata già sospesa eccezion fatta per le società agonistiche i cui atleti sono stati invitati a cambiarsi sulle tribune senza avere la possibilità di accedere alle docce. Vorremmo, dunque, capire che cosa è stato fatto in questi lunghi anni in cui si è proceduto a riqualificare l’impianto di contrada Selvaggio. Possibile che nessuno si è accorto di un problema che, a quanto pare, era noto e che è stato amplificato dalle abbondanti precipitazioni atmosferiche di questi ultimi giorni? E per fortuna che quando si è verificato il distacco dell’intonaco non c’era nessuno. Chiediamo che il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai Lavori pubblici, il vicesindaco Gianni Giuffrida, e l’assessore allo Sport, Simone Digrandi, possano riferire, durante una conferenza dei capigruppo, alle forze politiche rilevando le conseguenze di una distrazione che se ci dovesse costare un risarcimento danni non dovrà essere in capo all’ente ma a qualcuno che, a questo punto, dovrà risponderne. Temiamo, però, che per l’impianto di contrada Selvaggio possa iniziare un altro lungo periodo di passione per tutto ciò che questo comporterà”.

Sergio Firrincieli

