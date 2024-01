Pozzallo. Nasce L’ABA, associazione per interventi

Una nuova realtà arriva finalmente a Pozzallo: nasce KASA A.P.S., associazione incentrata sui trattamenti individuali e di gruppo per persone con disabilità. Un traguardo per la cittadina marinaresca, poiché KASA APS è l’unica ad aver incentrato il progetto di trattamento ABA per pazienti con disturbo dello spettro autistico e IAA, interventi assistito con gli animali. L’alta incidenza di autismo porta il comune di Pozzallo ad avere il primato in provincia per richieste di trattamento ABA, viste le difficoltà delle famiglie che, al compimento dei 6 anni d’età, si ritrovano ad affrontare a proprie spese il prosieguo delle terapie spostandosi nei comuni limitrofi. KASA APS, oltre alle terapie private, sosterrà diversi progetti, quali corsi di formazione rivolti alle famiglie e ai caregivers, parent training, campi estivi, inserimento socio lavorativo di lavoratori disabili o svantaggiati e molto altro. Un grosso supporto per le famiglie che potranno rimanere sul territorio per terapie e progetti, ma soprattutto uno slancio per la cittadina cosicché l’inclusione, l’importanza dell’intervento precoce e il supporto alle famiglie possa portare una nuova ventata di ammodernamento e rinnovamento su tutto il mondo della disabilità.

Salva