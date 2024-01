Sussidi integrazione al reddito. Ebt sta erogando 60mila euro

L’Ebt Ragusa sta provvedendo ad erogare i sussidi di integrazione al reddito, per un importo complessivo di 60mila euro con un’aggiunta di 10mila euro rispetto a quanto era stato stabilito in un primo momento, sia ai lavoratori delle imprese socie che alle stesse imprese iscritte all’Ente provinciale come deliberato del consiglio direttivo al fine di sostenere aziende e lavoratori con le massime risorse possibili previste in base ai bilanci dell’Ente ed al gran numero di richieste pervenute. L’erogazione di fondi deriva dalla pubblicazione del bando che prevedeva un contributo su varie misure tra cui l’acquisto di lenti da vista o spese odontoiatriche per i figli dei dipendenti nonché un contributo per nascita bebè o per acquisto di libri, strumenti musicali e digitali; e, ancora, sport per lavoratori e figli dei dipendenti o per gli studenti universitari da spendere per la propria crescita culturale.

Inoltre, un contributo anche per le aziende che nel corso dell’anno 2023 hanno sostenuto spese per corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e legge sulla privacy. “Attraverso una gestione responsabile delle risorse finanziarie e una attenta valutazione delle domande da parte dei richiedenti – spiegano dal consiglio direttivo Ebt Ragusa – si è provveduto ad erogare la misura prevista dal bando pubblicata nei mesi precedenti tenuto conto delle disponibilità stanziate nonché della relativa capienza per le varie misure. Siamo contenti del risultato ottenuto. E’ da mesi che ci lavoriamo costantemente al fine di sostenere la crescita del settore del terziario in un momento di difficoltà contribuendo allo sviluppo economico e alla prosperità dei lavoratori e delle imprese coinvolte, per una bilateralità che intendiamo sempre più moderna come strumento necessario per la costruzione di un futuro ancora più sostenibile e inclusivo”. “Sono piccoli benefici – continua il presidente Ebt Ragusa, Gregorio Lenzo, a nome del consiglio direttivo – che si rivolgono alle imprese socie dell’ente bilaterale, ai dipendenti delle aziende iscritte, a favore dunque di quel potenziale umano rappresentato tanto dagli imprenditori che operano nel nostro territorio quanto dai dipendenti che operano all’interno delle stesse imprese. Sappiamo bene delle difficoltà dettate dalla inflazione e attraverso questi sussidi abbiamo voluto dare un piccolo aiuto alle famiglie e alle imprese per fronteggiare tali difficoltà perché, come diceva la stessa madre Teresa di Calcutta, quello che facciamo può essere solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe ancora più piccolo. Prendendo spunto da queste parole l’auspicio è sicuramente di potere fare ancora di più e ancora meglio”.

Salva