Maratona di Ragusa. 500 iscritti all’appuntamento del 21 gennaio

La 19esima edizione della Maratona di Ragusa è pronta a portare l’atletica di qualità tra le strade della città capoluogo. Con una start list piena di atleti provenienti da oltralpe e da tutta Italia, ci si prepara al primo appuntamento del 2024 con la maratona più a Sud d’Italia in programma domenica 21 gennaio. Sono già quasi 500, a poco meno di 2 settimane dal via, gli atleti che si vogliono misurare nelle varie distanze dandosi battaglia per aggiudicarsi il titolo di vincitore e salire sul gradino più alto del podio. Tornerà a cercare riconferma Lorenzo Lotti, vincitore della scorsa edizione mentre Angelo Mandarà, atleta locale, cercherà, sulla mezza maratona, di sigillare il traguardo dell’edizione 2023. Anche quest’anno gli alunni del liceo scientifico Enrico Fermi ad indirizzo sportivo saranno impegnati nell’attività formativa Alternanza Scuola Lavoro, adoperandosi nell’organizzazione della manifestazione. Con in testa il sindaco del Comune di Ragusa, Peppe Cassì, l’assessore allo sport Simone Digrandi, con la Uisp territoriale iblea diretta da Tonino Siciliano, Ragusa si prepara ad accogliere gli atleti con delle visite guidate tra chiese e palazzi storici grazie alla collaborazione dei portatori di San Giorgio. Ci sarà il sostegno, dal punto di vista della promozione mediatica, di Clg costruzioni srls impresa edile di Comiso, da sempre accanto al pianeta della maratona di Ragusa. Gli atleti, nei due giorni dell’evento, potranno avvalersi delle attrezzature diagnostiche e della consulenza tecnica di Orthom. Il centro ortopedico è specializzato nell’analisi della corsa e della postura oltre che nella produzione di plantari sportivi. Rimangono aperte fino al 14 gennaio le iscrizioni per essere presenti sulla linea di partenza di via Feliciano Rossitto. Tra le curiosità anche la presenza di Drago Boroja, serbo di 70 anni, che a Ragusa correrà la sua 400esima maratona. Tutte le info su www.maratonadiragusa.com. Oppure è anche possibile contattare il comitato organizzatore rivolgendosi a Guglielmo Causarano al cellulare 3315785084.

