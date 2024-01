Rivalutazione compensi 2023 dei Revisori dei Conti

I compensi dei Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana devono essere adeguati, a decorrere dal 29 luglio 2023, alla rivalutazione monetaria per il periodo dal 7 maggio 2001 al 29 luglio 2023. Pertanto, il compenso spettante al presidente da euro 1.810,00 è rideterminato in euro 2.744,00, quello spettante al componente da euro 1.550,00 è rideterminato in euro 2.350,00.

La rivalutazione del compenso, – ha detto Anna Maria Aiello -Revisore dei Conti, grazie ad un emendamento presentato dall’on. Ignazio Abbate ed approvato dall’Assemblea Regionale. è disciplinato dal comma 13 dell’art. 15 della Legge Regionale 27 luglio 2023, n. 9, collegato alla Legge Stabilità Regionale 2023-2025, anno 2023.

Tale provvedimento esprime riconoscimento ed apprezzamento della professionalità e responsabilità esercitate dai Revisori dei Conti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Siciliana nell’espletamento dell’incarico.