Ispica. Implementazione dei servizi digitali finanziati dal PNRR

Prosegue per il nostro Comune il percorso di implementazione della transizione digitale, per traghettare definitivamente la macchina burocratica pubblica verso la digitalizzazione dei servizi.

“Il Comune di Ispica, grazie all’efficace lavoro dei funzionari comunali – dichiara l’assessore al PNRR Massimo Dibenedetto – ha partecipato a diversi bandi della PA Digitale, ricevendo circa 350.000 euro di fondi del PNRR messi a disposizione dall’Unione Europea, che saranno usati per l’implementazione di numerosi servizi”.

L’accesso ai servizi con SPID, l’utilizzo di pagoPA e l’app IO, l’abilitazione e facilitazione per la migrazione al Cloud, la possibilità di notificare digitalmente gli atti amministrativi, sono solo alcune delle iniziative che nei prossimi mesi renderanno più semplice interagire con i servizi del Comune.

“I progetti che verranno realizzati grazie alle risorse del PNRR – afferma il Sindaco Innocenzo Leontini – ci permetteranno di avvicinare ancora di più i cittadini all’amministrazione, grazie a procedure online sempre più ottimizzate, che contribuiranno ad una riduzione di costi e tempo sia per gli utenti che per gli Uffici Comunali.”

