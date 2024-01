Incidente autonomo intorno alle 13 di oggi sulla provinciale Sorda-Scicli a Modica. Un pickup furgonato, che viaggiava in direzione Scicli-Modica, forse per l’asfalto reso viscido dall’abbondante pioggia, si è ribaltato. Sul posto i mezzi di soccorso. Lievi ferite per il conducente.

