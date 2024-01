Sorride la piccola Gaia grazie a 3 modicani. Bellissimo regalo.

Un regalo della Befana inaspettato. È quello che hanno ricevuto i coniugi Ausilia e Nunzio, mamma e papà della piccola Gaia, la meravigliosa bimba che, periodicamente, effettua dei viaggi presso una struttura sanitaria palermitana per dei controlli che non si possono effettuare in provincia di Ragusa. Nel corso di una festa, a Modica, presso il locale “Convivio”, è stata raccolta una considerevole somma che è stata successivamente donata alla famiglia.

“È stato molto piacevole incontrare i genitori della piccola Gaia – ci dice Salvo Caccamo, fra i promotori dell’iniziativa assieme ad Salvo Cerruto e Salvo Scarso – Non appena abbiamo letto l’articolo su RadioRtm, ci siamo chiesti come potevamo intervenire per aiutare queste persone. L’approssimarsi delle feste natalizie ha fatto il resto. Abbiamo organizzato una serata che posso considerare “fra amici”, ad invito. Sono arrivati tantissime persone e tutti hanno aderito all’iniziativa. Sono molto contento di questa iniziativa. Ma la felicità più bella è stata quella di incontrare Gaia”.

Nel frattempo, Gaia, nei giorni scorsi, ha già effettuato un primo viaggio, con l’arrivo dell’anno nuovo, in quel di Palermo. Nei prossimi giorni, altre iniziative saranno intraprese da alcune associazioni di Pozzallo al fine di aiutare con gesti concreti la piccola bambina pozzallese.

