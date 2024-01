Il maltempo non ha mancato di provocare danni ovunque. Pali divelti, strade chiuse, alberi sdradicati. A Modica un muro si è abbattuto su un’abitazione privata a Modica Alta, fondando il tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile che ha evacuato la famiglia che occupava l’immobile. Corso San Giorgio è rimasto bloccato per via di un albero che è finito sulla strada nella zona antistante il Duomo. Un altro albero è caduto in Contrada Bussello.

