Il modicano Damiano Adamo al festival di Sanremo

Appena un anno fa ha inaugurato il suo salone e adesso la grande sorpresa, Damiano Adamo è stato notato da un’agenzia che l’ha scelto per il prossimo Festival di Sanremo: mi hanno chiamato – ha detto Damiano con grande orgoglio – per realizzare acconciature a star di vario tipo. Certo, non posso nascondere che per me è un sogno che si realizza, un’escalation alla mia carriera fatta con tanta passione e tanti sacrifici. Ho iniziato a lavorare in questo ramo intraprendendo la strada del papà che faceva il barbiere. Da li è nata la passione per i capelli. Lo scorso anno ho deciso di aprire un salone tutto mio. Oggi ho ventisette anno è non posso che essere soddisfatto di aver raggiunto e realizzato il mio sogno. Sin da ragazzino ho voluto seguire le orme di mio padre, che lo vedevo lavorare con tanto entusiasmo e lavoro appassionato. Quello che oggi sta capitando nella vita professionale di Damiano, non è un caso, ma sicuramente il frutto di un lavoro fatto di amore e passione costruito nel corso degli anni della sua carriera.

Salva