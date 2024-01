Motyka Modica: un 2023 di soddisfazioni non solo nello sport, buon 2024 con “Yellow Friday”

Lo hanno voluto chiamare “Yellow Friday” perchè il colore principale della Motyka Modica è il giallo. E proprio con “Yellow Friday” la Motyka Modica ha voluto immortale e mettere in archivio un anno 2023 di sport strepitoso carico di soddisfazioni, di gratificazioni e tanti progetti andati a buon fine e che continueranno a crescere nel 2024. “Yellow Friday” è stata una giornata intera dedicata allo sport e alla ginnastica artistica in particolare. Una giornata che seppur con tante assenze per via dell’influenza che sta colpendo forte, ha permesso di aprire le porte della palestra della Motyka anche a chi nella vita è stato meno fortunato a testimonianza che lo sport è uno dei principali mezzi di aggregazione e integrazione e che se visto sotto altri aspetti e non solo agonistici spesso ti regala le vittorie più belle. “Si parla tanto di inclusione sociale nello sport – spiega Arianna Melilli – e noi della Motyka grazie anche all’Associazione Piccoli Fratelli che ha aderito – siamo orgogliosi di aver sposato in pieno un progetto dal tema molto delicato e di essere riusciti a portarlo a buon fine. È stata una bellissima esperienza che ci ha fatto capire che lo sport può veramente fare miracoli. Ringraziamo la Federazione Ginnastica d’Italia e Sport & Salute”. Una giornata di sport che inaugura il 2024 della Motyka Modica, che è stata resa ancora più importante dalla presenza del sindaco Maria Monisteri che da donna di sport qual’è ha tenuto per se l’assessorato allo sport che nel suo intervento ha rimarcato quanto sia importante fare sport con dedizione e disciplina perchè chi fa sport cresce in modo migliore e con sani principi che si possono attuare nella vita quotidiana. “Voglio ringraziare tutto lo staff della Motyka Modica – conclude Arianna Melilli – che riesce a portare avanti i suoi progetti con grande passione, i genitori che continuano a rinnovare la loro fiducia in noi, i nostri 120 atleti e naturalmente i nostri sponsor

che si supportano e ci permettono di andare avanti in questo periodo difficile per tutti”

