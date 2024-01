Modica. Sabato il Concerto di Epifania del Coro Unitre

Nel rispetto del programma a suo tempo annunciato e, come da consuetudine, sabato 6 gennaio, alle 19,30 a Modica presso la chiesa di San Paolo Apostolo, avrà luogo il Concerto di Epifania del Coro Unitre di Modica. Un evento col quale riprende l’attività dell’associazione dopo la normale interruzione nel periodo delle festività natalizie. Il Concerto di Epifania si conferma come un irrinunciabile appuntamento annuale col quale il Coro dell’Unitre di Modica si ripropone ai soci dell’Associazione ed alla città in maniera sempre più qualificata e particolarmente apprezzata. Dopo gli ottimi risultati conseguiti nell’ambito del Festival Regionale organizzato nella città della Contea, dalla locale sede, il Coro dell’Unitre di Modica, nel nuovo anno, è più che mai impegnato per l’affermazione del proprio ruolo a livello locale e a livello regionale e non solo. E grazie alle professionalità che ne guidano il cammino e ne favoriscono l’affermazione, i presupposti ci sono tutti. Durante il concerto, presentato dal socio Giovanni Rosa, saranno eseguiti principalmente brani natalizi e comunque di ispirazione sacra ed il Coro sarà diretto dal maestro Orazio Baglieri ed accompagnato dal maestro Giorgio Cannizzaro alla tastiera.

