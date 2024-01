Fondi lotto Modica-Scicli. Buscema(Iv) presenta interrogazione

La coordinatrice di Italia Viva della provincia di Ragusa, Marianna Buscema, ha presentato, in qualità di consigliera comunale, una interrogazione indirizzata al sindaco di Scicli per comprendere se lo stesso è informato sul ventilato “scippo” dei fondi per la realizzazione del tratto autostradale che dovrebbe collegare la cittadina barocca con Modica. “Vorremmo capire se il primo cittadino è a conoscenza di che fine abbiano fatto questi fondi – continua Buscema – e, nell’eventualità, quali le azioni politiche che intende intraprendere a tutela della comunità così penalizzata. Se fosse vero che queste risorse economiche sono state sottratte al territorio, sarebbe davvero grave. Per quanto ci riguarda, stiamo cercando di comprendere, attraverso i nostri parlamentari, come stanno le cose. Se tutto ciò è davvero accaduto quando si parla di grandi opere come il ponte sullo Stretto di Messina, sarebbe davvero molto grave perché invece di pensare a realizzare tratti autostradali che avrebbero dovuto essere finanziati e quindi costruiti già da tempo, si continua a penalizzare in maniera pesante questa porzione territoriale della Sicilia. Noi, come Italia Viva, ci stiamo muovendo affinché uno scippo del genere non sia perpetrato. Sarebbe davvero insopportabile”.

