Modica. Professionisti del lavoro e disoccupati a confronto

Mercoledì 3 gennaio, presso il solone della chiesa di San Luca a Modica, si è svolta la consueta Assemblea d’inizio mese del gruppo “Occupiamoci di…” la prima del nuovo anno; diversi sono stati i professionisti del lavoro che sono intervenuti nel lungo pomeriggio.

Ad aprire i lavori è stato il formatore, Filippo Corvo che ha fatto un resoconto sull’anno appena conclusosi dal punto di vista lavorativo; in alcuni settori è aumentata l’occupazione ma anche il lavoro sottopagato e a farne le spese spesso sono i giovani. La quota delle famiglie sotto la soglia della povertà risulta allarmante al Sud.

Poi è stata la volta del titolare della ditta Gi & Ma Pallets di Frigintini, Vincenzo Colombo, che ha parlato di come ha iniziato la sua attività dopo che per diversi anni ha lavorato nel settore autotrasporto, adesso è alla ricerca di apprendisti falegnami da inserire nella propria azienda.

Gianluca Melilli, ideatore della rubrica radiofonica “2 minuti 1 libro”, ha illustrato come si svolge il suo lavoro da casa dando spunto ai presenti a nuove forme lavorative grazie all’utilizzo della tecnologia.

Enrichetta Guerrieri, vicepresidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino e membro attivo di altre realtà associative, ha messo in evidenza come spesso i cittadini siano vittime di bollette pazze, burocrazia estenuante e spesso non sanno a chi rivolgersi.

L’avvocato Carmelo Spadaro, ha chiesto ai presenti come cercano lavoro, spesso infatti si commettono degli errori nel trovarlo perché, terminato il percorso di studi non si hanno le idee chiare e come alcuni datori trovano difficoltà nella ricerca del personale.

Aurelio Tumolo, impiegato Inps nonché uno dei fondatori del gruppo Occupiamoci di… ha illustrato i concorsi in scadenza a gennaio i cui titoli di accesso vanno dalla licenza media alla laurea.

Poi è stato il momento degli interventi dei disoccupati che hanno evidenziato ai professionisti come i bassi stipendi, politiche aziendali poco attente, condizioni contrattuali precari portano a un senso di insoddisfazione lavorativa.

Al termine del lungo pomeriggio, i volontari del gruppo Occupiamoci di… hanno dato appuntamento ai numerosi disoccupati presenti nel salone di San Luca, a mercoledì 10 gennaio alle ore 16 per i Tavoli di lavoro, in cui verrà data una mano a consultare le ultime offerte di lavoro, a compilare curriculum e lettere di presentazione.

