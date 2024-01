Modica pulitissima dopo i giorni delle feste e i tanti eventi

“Nonostante il grande afflusso di gente in pieno centro storico in questi giorni di festa e i tanti eventi che si sono succeduti e che si stanno succedendo a Modica tra fine anno e questi primi momenti del 2024, sento il dovere e il piacere di ringraziare – ha detto il Sindaco – la solerzia e l’abnegazione degli operatori della IGM che hanno tenuto pulita la nostra Città. Un bellissimo esempio di attaccamento non solo al loro lavoro ma anche e soprattutto a Modica. Perché abbia sempre l’immagine migliore da mostrare”.

“Sono stati giorni intensi; tanti eventi, tanti momenti di spettacolo, tantissima gente in centro storico e non solo. Eppure, ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro – non badando a riposo per festività, Natale e Capodanno, alle domeniche e ai prefestivi, gli operatori della IGM hanno sempre fatto il lor dovere ed anche oltre, affrontando tutte le criticità che si sono presentate in questi giorni di festa. Non lesinando impegno, ci hanno regalato una Modica pulita e degna della sua storia e della sua civiltà. Il mio grazie personale, da delegato all’Ecologia, è davvero meritato da un gruppo di lavoratori che in ogni momento e in ogni minuto, si sono resi disponibili a dare il loro contributo per la Città. Colgo anche l’occasione per invitare tutti i Modicani e quanti ci vengono a trovare, a collaborare perché Modica sia sempre un esempio di pulizia e di rispetto dell’ambiente. Una cartolina da mostrare. Grazie al lavoro degli operatori ecologici, al nostro impegno come amministratori e alla collaborazione dei Modicani, siamo davvero felici di avere avuto una Città pulita e accogliente in ogni momento di queste festività natalizie e di fine anno. Abbiamo dei grandi progetti sul versante ambientale per quest’anno appena iniziato. Conosciamo i problemi e sappiamo come affrontarli e come migliorare. Vogliamo portarli a compimento anche con la collaborazione della Città

