Venezuela. Acque contese: Maduro ritira aerei dal Golfo di Paria

(gr) Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordinato il ritiro degli aerei della marina dal Golfo di Paria, nella regione atlantica, dopo la partenza della nave da guerra britannica HMS “Trent” dalle acque contese. La decisione è stata confermata dal ministro della Difesa del Paese sudamericano, Vladimir Padrino López. Il Vice Presidente Settoriale di Sovranità, ha sottolineato che il presidente Maduro ha riconosciuto che le Forze Armate Nazionali Bolivariane hanno svolto in difesa e protezione della sovranità e della pace territoriale del Venezuela. “Rimarremo vigili contro ogni provocazione, sperando che siano rispettati gli accordi di Argyle, che oggi sono senza dubbio una garanzia di pace nella regione”, ha ribadito Padrino López nella sua dichiarazione. Lo scorso 28 dicembre, il presidente Maduro aveva ordinato lo spiegamento dell’esercitazione congiunta diretta dal generale Domingo Antonio Sifontes, in seguito all’arrivo della nave HMS Trent britannica sulle coste della Guyana. Il capo dello Stato ha classificato la presenza della nave nella regione come una minaccia militare e una provocazione da parte del Regno Unito, denunciando che l’accettazione della nave da parte della Guyana costituisce una violazione degli accordi di Argyle, firmati tra le due nazioni il 14 dicembre scorso, per porre fine alla polemica sulla disputa territoriale della Guyana Essequibo.

Foto: AVN



