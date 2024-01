Lutto a Chiaramonte Gulfi. E’ morta stamattina, improvvisamente, una 25enne per un arresto cardiocircolatorio. La giovane si è sentita male e i genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Purtroppo a nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118 i quali per circa un’ora hanno cercato di rianimare la giovane. La ragazza era una studentessa universitaria, conosciuta in paese così come lo sono tutti i giovani.

Salva