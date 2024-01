Panama. In 520mila hanno attraversato giungla del Darien nel ’23

(gr) ll Ministero della Pubblica Sicurezza di Panama (Minseg) ha annunciato che più di 520.000 migranti hanno attraversato la giungla del Darién nel 2023 diretti negli Stati Uniti. Secondo le autorità panamensi, dei 520.085 migranti che hanno attraversato la pericolsa giungla, almeno 120 erano minorenni. Il 2023 ha rappresentato un record rispetto ai dati 2022, quando furono 248.283 ad attraversare la giungla del Darien. Il Minseg ha indicato che la maggior parte dei migranti provenivano principalmente da Ecuador e Haiti. Lo scorso 2023 “è stato un anno in cui è stato battuto ogni record. Sono passati più di 100.000 bambini e adolescenti, il 50 per cento di essi aveva meno di 5 anni”, ha dichiarato Johana Tejada López, delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef). L’esperta ​​ha messo in guardia dall’aumento degli arrivi di minori separati dai genitori durante la traversata e di adolescenti che viaggiano da soli. Nonostante le restrizioni e le misure annunciate da diversi paesi di transito, come le deportazioni di migranti con precedenti penali a Panama e Stati Uniti, che hanno posto ulteriori ostacoli all’accesso all’asilo, non stanno fermando il flusso di migranti verso il paese nordamericano.

Foto: EFE

