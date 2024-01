L’arrivo del 2024 nel Mondo

Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Chukotka – Russia, Penisola di Kamchatka – Russia, Repubblica delle Fij sono le prime nazioni ad accogliere il nuovo anno 2024.

Sydney commemora il 2024 con un grandioso spettacolo pirotecnico sulla baia e sulla sua celebre Opera House, centro d’incontri per eccellenza e oggi cuore della festa.

Le persone si riuniscono per le celebrazioni del Capodanno in piazza Gwanghwamun a Seul, in Corea del Sud, il 1° gennaio 2024. Secondo lo zodiaco cinese, il 2024 è l’anno del Drago Blu.

Una donna prega all’interno della Pagoda Botataung a Yangon, Myanmar. La Pagoda Botataung è un tempio di 2.500 anni situato sulle rive

del fiume Bago.

In Russia ha un territorio così esteso da coprire fino a 11 fusi orari. Nella parte più orientale del Paese il 2024 è già arrivato.

Secondo il Ministero dei Trasporti, la Cina ha gestito circa 41,77 milioni di passeggeri sabato, il primo giorno delle vacanze di Capodanno del 2024, in aumento del 73,3% rispetto allo scorso anno.

Migliaia di giapponesi sono scesi in piazza per dare il benvenuto al nuovo anno 2024.

