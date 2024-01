Il voto in alcuni Stati dell’America Latina e nel Mondo 2023

(gr) Il 2023 è stato un anno di tornate elettorali in diversi Paesi dell’America Latina e del Mondo, in cui la popolazione è stata chiamata alle urne per eleggere i rispettivi presidenti. In Ecuador, Daniel Noboa è stato eletto nuovo presidente, dopo che il suo predecessore, Guillermo Lasso, aveva deciso di sciogliere l’Assemblea nazionale e indire elezioni anticipate. Ciò è avvenuto nel bel mezzo di un processo avviato contro di lui per il reato (tanto per cambiare) di appropriazione indebita di fondi pubblici. In Guatemala, l’ha spuntata il candidato del Movimento Semilla, Bernardo Arévalo, eletto al ballottaggio insieme alla sua vicepresidente, Karin Herrera. Tuttavia, in questo caso il presidente eletto ha denunciato un tentativo di colpo di stato da parte della Procura guatemalteca, dopo la vittoria elettorale che aveva ordinato la sospensione, del suesposto partito, a causa di presunte anomalie nel processo di fondazione dello stesso. Anche gli argentini hanno vissuto un processo elettorale iniziato con le primarie aperte, simultanee e obbligatorie, terminato con il ballottaggio, con l’estrema destra del partito La Libertad Avanza che ha visto primeggiare Javier Milei, che ha già affrontato le prime mobilitazioni della popolazione in segno di disapprovazione delle annunciate drastiche misure economiche. Infatti, Milei in campagna elettorale, aveva lanciato lo slogan: “Tra 25 anni saremo un paese fuori dalla miseria e avremo un tenore di vita molto alto, ma adesso occorrono molti sacrifici. La sinistra al potere in tutti questi anni ha ridotto la popolazione alla fame sperperando denaro pubblico”. Di seguito l’elenco di altre importanti elezioni svoltesi in Europa, America Latina, Africa, Medio Oriente, Asia e Oceania. Al voto sono andate nel 2023 le popolazioni di 40 Stati del Mondo, tra i quali, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Andorra, Svizzera, Finlandia, Cipro, Grecia, Serbia, Repubblica Ceca, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Principato di Monaco, Olanda, Polonia e Spagna; Repubblica Democratica del Congo, Sierra Leone, Nigeria, Liberia, Gabon, Zimbabwe e Gabon; Egitto e Turchia; Turkmenistan e Uzbekistan, Cambogia, Thailandia, Myanmar, Singapore, e Maldive; Cuba, Argentina, Ecuador, Paraguay, Colombia e Cile; Nuova Zelanda.

