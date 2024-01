Monterosso Almo. Stasera nuovamente il Presepe Vivente

Il presepe vivente sarà riproposto anche nella giornata di oggi Capodanno. Il quartiere Matrice tornerà a pulsare grazie all’’attività degli oltre trecento figuranti dell’’ associazione “Amici del presepe” in grado di mettere in scena la trentasettesima edizione.

Il pomeriggio e la serata di oggi si trasformeranno in un momento tutto da vivere per ammirare gli scorci nascosti di Monterosso e per farsi catturare dalle decine e decine di scene abilmente ricostruite che trasporteranno i visitatori indietro di decenni. Gli antichi mestieri saranno, ancora una volta, il piatto forte della ricostruzione storica messa in piedi dagli “Amici del presepe” . Il corteo si formerà in piazza San Giovanni alle 17,30 per poi radunarsi in piazza Sant’’Antonio, dove è situato l’ingresso del presepe, potrà contare su un flusso continuo di persone, provenienti da ogni parte della Sicilia. Il presepe vivente tornerà in scena anche il 5, 6 e 7 gennaio.( nelle foto momenti della 37 edizione del presepe vivente di Monterosso Almo)

