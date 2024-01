Si chiama Leo il primo nato del nuovo anno in provincia di Ragusa. A mezzanotte e tre minuti è venuto alla luce nel reparto unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia di Vittoria . Il bambino pesa 3350 grammi. Il parto è stato cesareo e non risultava programmato ma in ogni caso sia il piccolo che la mamma stanno bene. Il secondo bimbo, casualità, è nato sempre a Vittoria si chiama anch’egli Leo. Erano le 9,25 quando è venuto al mondo. Pesa 3510 grammi.

