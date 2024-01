Vittoria. Divieto di avvicinamento alle ex mogli

La Polizia di Vittoria ha dato esecuzione a due misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento alla parte offesa con applicazione del braccialetto elettronico emesse dal GIP presso il Tribunale di Ragusa nei confronti di due pregiudicati vittoriesi per maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, per il primo, pregiudicato, tale provvedimento è scaturito dalle numerose e reiterate condotte di maltrattamenti in famiglia poste in essere nei confronti dell’ ex moglie e dei figli minori.

Mentre per il secondo, anche lui pregiudicato, emessa un’altra ordinanza del divieto di avvicinamento all’ex moglie, con applicazione del braccialetto elettronico emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa per reiterate condotte di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale poste in essere dal pregiudicato nei confronti proprio della ex moglie, reati anche in questo caso denunciati.

