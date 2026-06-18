Torna il defibrillatore nell’area fitness del lungomare di Marina di Ragusa

Ragusa, 18 giugno 2026 – A un mese e mezzo dalla denuncia del furto del defibrillatore installato nell’area fitness alla fine del lungomare Andrea Doria, a Marina di Ragusa, arriva finalmente una soluzione concreta. Il Comune di Ragusa ha infatti provveduto a ripristinare il dispositivo a proprie spese, restituendo alla comunità un presidio salvavita indispensabile in una delle zone più frequentate della fascia costiera.

A comunicarlo è il consigliere comunale Federico Bennardo che informa del completamento dell’intervento dopo le verifiche e gli accertamenti avviati nelle scorse settimane. Bennardo, che già a inizio maggio aveva segnalato la scomparsa dell’apparecchio e presentato un esposto alla polizia locale, sottolinea come fosse necessario ripristinare quanto prima un punto di sicurezza fondamentale per residenti, sportivi e turisti che frequentano quotidianamente l’area.

Il defibrillatore, installato nel 2023 grazie alla collaborazione con la Farmacia Schembari, era stato sottratto da ignoti, suscitando indignazione e preoccupazione tra cittadini e operatori della zona. Il ripristino del dispositivo chiude una vicenda che aveva creato un evidente disagio e riporta piena funzionalità a uno spazio pubblico molto utilizzato, soprattutto nel periodo estivo. Bennardo ribadisce l’importanza di mantenere alta l’attenzione su strumenti che possono fare la differenza in situazioni di emergenza e invita la comunità a vigilare affinché episodi simili non si ripetano. Il Comune, con questo intervento, ha confermato la volontà di garantire servizi essenziali e sicurezza nei luoghi maggiormente frequentati della città. “Invitiamo, adesso, l’amministrazione e la comunità a vigilare – conclude Bennardo – affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi”.

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