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Politica | Scicli

Consiglio Comunale. “Un altro rinvio per il PUG, Scicli merita certezze”

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SCICLI, 18 Giugno 2026 – Nuovo stop per il Piano Urbanistico Generale (PUG) di Scicli. Durante la seduta del Consiglio Comunale del 25 giugno, iniziata alle ore 18:00, l’importante strumento finanziario e di programmazione territoriale è stato ulteriormente rimandato. La proposta di rinvio, avanzata dalla consigliera Marianna Puscema (Italia Viva), ha incassato il voto favorevole dei consiglieri Bruno Mirabella, Licia Mirabella e Sabrina Micarelli (Noi Moderati). Si sono invece astenuti Giuseppe Arrabito ed Enzo Gennone di Forza Italia, insieme a Giuseppe Riela di Libertà Popolare.

“Il rinvio – dice la  Segreteria Cittadina di Forza Italia – giunge nonostante i lavori d’aula avessero registrato un importante passo avanti tecnico. Durante la stessa seduta, infatti, il prof. ing. Trombino aveva offerto un’ampia e puntuale illustrazione del piano, rispondendo in modo esaustivo a tutti i quesiti sollevati da alcuni componenti del Consiglio e chiarendo ogni aspetto cruciale del provvedimento”.

Un’occasione persa, secondo la Segreteria cittadina di Forza Italia Scicli, che esprime forte rammarico per questo ennesimo slittamento. Il PUG rappresenta uno strumento essenziale per dare regole certe alla comunità, programmare lo sviluppo del territorio e sbloccare opportunità concrete per cittadini e imprese.

“Oltre al blocco dello sviluppo locale, a preoccupare è adesso lo spettro del commissariamento da parte della Regione Siciliana. Un prolungamento dei tempi rischia infatti di far perdere al Consiglio Comunale la gestione diretta e sovrana su un atto così strategico per il futuro della città.

Scicli non può più attendere: ha bisogno di decisioni e risposte concrete, non di continui rinvii. Il tempo di agire è adesso”.

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