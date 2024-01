Incendio la scorsa notte, poco dopo l’una e mezza, in un appartamento al 2° piano di un immobile di Via Dei Mille a Ispica. Sul posto i vigili del fuoco hanno prontamente iniziato le procedure di spegnimento dell’incendio che, nel frattempo, si era sviluppato in buona parte dell’appartamento, evitando che le fiamme coinvolgessero i piani sottostanti e gli edifici confinanti.

