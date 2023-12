Un furgone si è ribaltato mercoledì pomeriggio sulla Ss 115, nel tratto Vittoria Gela, nei pressi del Picchio Verde, in prossimità di un passaggio a livello. Intorno alle 16 il conducente del mezzo ha perso il controllo e si è ribaltato in seguito allo scontro con un’altra auto. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e la alla Polstrada. Ferite in maniera lieve due persone che sono state trasportate in ospedale.