“Grazie Direttore” RTM consegna riconoscimento a Domenico Pisana

“Per l’impegno, la professionalità e la coerenza che ha portato avanti nei suoi 36 anni alla direzione di RTM News”. É questa la dedica in calce alla targa-ricordo che questo 27 dicembre la Direzione Editoriale e la Direzione Giornalistica di RTM hanno voluto consegnare a Domenico Pisana, già collaboratore della testata da oltre 40 anni, di cui 36 vissuti da Direttore responsabile.

Figura poliedrica, Domenico Pisana è oggi una delle personalità più importanti del contesto culturale, sociale e giornalistico del panorama provinciale e regionale, oltre che uno dei protagonisti della scena poetica nazionale, così come attestato dai numerosi riconoscimenti ricevuti anche in ambito internazionale.

Docente di religione e attivatore di stimoli di riflessioni per migliaia di liceali, nella sua attività didattica si è occupato anche di Etica professionale e di Morale fondamentale, oltre che di teologia con diversi volumi editi, tra gli altri, anche da Edizioni San Paolo e Sei.

Ma è la passione per la letteratura e la poesia ad aprirgli le porte della fama nazionale, come dimostrano le sue pubblicazione di poesia, critica letteraria e saggistica, le esperienze maturate in importanti Festival Internazionali ( Bosnia, Turchia, Spagna, Matera, Zacinto in Grecia), le traduzioni di sue opere poetiche in inglese, francese, spagnolo, turco, rumeno, polacco, russo, macedone, albanese , serbo, arabo, e i diversi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio internazionale “The Light of Galata” assegnato ad Istanbul “per il contributo alla pace e all’amicizia nel mondo”, il premio internazionale “Dal Tirreno allo Jonio” ricevuto nel 2019 a Matera , anno in cui era Capitale europea della Cultura, e di recente il premio “Romas Award of Outstanding Personality” per il suo costante contributo alla Poesia, nelle Lettere e alla Cultura”, ricevuto a Zacinto in Grecia il 28 agosto scorso.

Alla passione per la letteratura, abbina quella per la politica, nel solco dell’impegno dei cattolici nella vita pubblica secondo i dettami della Dottrina Sociale della Chiesa, divenendo riferimento del Centro cristiani democratici in provincia di Ragusa e in Sicilia.

Il racconto del battito quotidiano della sua Modica e della terra iblea contraddistingue la sua attività giornalistica, non solo da direttore della testata giornalista RTM News, ma anche curando diverse rubriche televisive, negli anni ‘80 per Video Mediterraneo e dirigendo il quotidiano della Diocesi di Ragusa “Insieme”. Inoltre, in ambito nazionale, ha fondato il giornale sindacale di attualità cultura ed informazione “Professione IR” che opera da 30 anni in collaborazione con lo SNADIR, Sindacato Nazionale degli Insegnanti di Religione, del quale è stato socio fondatore. Ha collaborato con la pagina culturale del quotidiano “La Sicilia” e con varie riviste letterarie affiancando ai suoi interessi teologici studi e ricerche letterarie.

Alla direzione di RTM News asseconda lo sviluppo anche tecnologico dell’offerta in termini di informazione dell’emittente, oltre a seguire la crescita di numerosi giovani che, sotto la sua guida, ottengono l’iscrizione all’ordine dei giornalisti, sia nell’elenco dei pubblicisti che poi in quello dei professionisti.

Oggi continua a collaborare con RTM News, proseguendo a dare un contributo importante alla cultura modicana e provinciale anche da Presidente del Caffe Letterario “Salvatore Quasimodo”, gruppo composto da poeti, scrittori, musicisti, pittori, attori, di cui è stato fondatore.

“Quello con RTM è un legame che si sviluppa da tanti anni ed in tante forme – ha detto Domenico Pisana in diretta radiofonica dopo aver ricevuto la targa dalle mani dell’attuale Direttore di RTMNews, Giorgio Caruso -. L’esperienza di lunghi anni con questa emittente mi ha permesso di seguire da vicino la quotidianità politica e sociale di questo territorio, tanto da poter dare vita al volume “Modica in un trentennio. Percorsi di storia di una città in cammino 1980-2010”. Sono cambiate tante cose, ho iniziato in un’epoca in cui non c’era internet, seguendo poi l’evoluzione con l’avvento del web prima e dei social dopo. Non è mai mancata la gratificazione che ieri arrivava dagli ascolti radio ed oggi dalle visualizzazioni web”.

“Per me – ha detto invece l’attuale Direttore, Giorgio Caruso – consegnare questo riconoscimento a Domenico Pisana è un motivo di grande orgoglio, dato che è stato mio docente liceale oltre che figura di riferimento nella formazione professionale, ma anche di grande responsabilità avendo raccolto da tre anni un testimone pesante in termini di passione, entusiasmo e competenza. Valori come quelli di coerenza, impegno e professionalità interpretati da sempre da Domenico Pisana, sono la stella polare dell’azione quotidiana della nostra redazione giornalistica”.

