La Maratona di Ragusa cresce in vista del prossimo 21 gennaio

La Maratona di Ragusa cresce ancora di più. Il 21 gennaio 2024 si corre la 19esima edizione. E c’è grande attesa tra gli appassionati provenienti da tutta Italia che avranno modo di testare la propria preparazione tra la suggestione dei muri a secco e la bellezza dei monumenti barocchi. Ma non solo. Quest’anno c’è una grande novità. Trattandosi, infatti, del primo grande evento sui 42,195 km della nuova stagione, sono già molto numerosi i corridori provenienti dal continente che hanno programmato la propria trasferta in terra sicula. In attesa dei grandi festeggiamenti del 2025 per il ventennale della manifestazione, la gara ha ormai un seguito anche all’estero, considerando che hanno già ufficializzato la propria iscrizione atleti provenienti da Francia, Spagna, Inghilterra, Stati Uniti.

La manifestazione, oltre che far parte del calendario nazionale Fidal, assegnerà i titoli regionali della specialità, un attestato ulteriore alla qualità dell’evento che gode del forte appoggio del Comune di Ragusa, nelle persone del sindaco Peppe Cassì e dell’assessore allo Sport Simone Digrandi.

Come consuetudine, non ci sarà solamente la maratona. Infatti, è stata pure confermata la Straragusa, la sfida sui 21,097 km anche questa nel calendario nazionale Fidal, ma anche, con la collaborazione della Uisp Territoriale Iblei guidata da Tonino Siciliano, la Walking di 21 km con la partecipazione del gruppo di Nordic walking Ragusa. Inoltre, ci sarà la Family Run “Cuori in Movimento” con partenza da piazza San Giovanni che vede protagonisti gli ospiti della Clinica del Mediterraneo e del centro di Riabilitazione del gruppo Cappadona. Ci sarà il sostegno, dal punto di vista della promozione mediatica, di Clg costruzioni srls impresa edile di Comiso, da sempre accanto al pianeta della maratona di Ragusa. L’appuntamento per maratona e mezza è in via Feliciano Rossitto, con lo start per la 42,195 km alle 8 e per la mezza alle 9,45. Iscrizioni al costo di 35 euro per la gara lunga e 20 euro per l’altra, entro il 7 gennaio per non incorrere in aumenti. Presente l’agenzia di servizi di Carmelo Gulino a collaborare con l’allestimento della manifestazione. Per informazioni: Asd No al Doping, www.maratonadiragusa.com o al cellulare 3315785084, Memmo Causarano.

Salva