Vittoria. La Polizia arresta 39enne per scontare pena detentiva

In conseguenza dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, personale del Commissariato di P.S. di Vittoria ha proceduto all’arresto di un 39 enne. Il provvedimento è conseguente alla condanna dell’uomo per furto aggravato, fatti commessi nel territorio di Comiso risalenti al 2012. A seguito della condanna definitiva G.S. dovrà scontare la pena complessiva di 8 mesi di reclusione. Il vittoriese, raggiunto dall’ordine di esecuzione per la espiazione di pena detentiva in carcere, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa.

