Enfant prodige nel mondo degli scacchi a soli 8 anni

(gr) E’ nata una stella nel mondo degli scacchi. Una vera e propria bambina prodigio. Si tratta della scacchista britannica Bodhana Sivanandan di soli 8 anni di età che continua il suo brillante percorso dopo il risultato sensazionale ottenuto al Campionato Europe Blitz dove ha vinto il premio di miglior giocatrice. La bambima aveva già fatto notizia alla fine dello scorso mese di ottobre, diventando la prima campionessa mondiale giovanile in Inghilterra dopo 5 lustri, dove ha vinto la storica tripla corona vincendo il titolo a tempo, standard, rapid e blitz. Un risultato straordinario che ha messo in luce il suo eccezionale talento e la sua abilità negli scacchi. Ha proseguito il suo viaggio nel mondo degli scacchi nel Campionato europeo rapid e blitz di Zagabria, in Croazia, che si è concluso sabato scorso. Bodhana ha ottenuto un eccezionale risultato di 5/11 con una performance di 2056 punti nel rapid; ma è stata la sua prestazione nel torneo blitz a 13 turni a catturare l’attenzione dei 555 partecipanti iscritti al concorso. La bimba ha concluso il torneo con un incredibile 73esimo posto, con 8,5 punti e una performance di 2316. Si è classificata più in alto di grandi maestri del ranking mondiale. Nei dodici turni giocati, Bodhana ha battuto, infatti, il fior fiore della categoria, impressionati dalla capacità di sviluppare gioco di questa enfant prodige della scacchiera.



