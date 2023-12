Civello: “Un Natale unico per la Città di Modica”

Quest’anno Modica si è avvicinata al Natale con un evento straordinario, unico: lo spettacolo della Formula 1®, grazie al team italiano di F1®Scuderia AlphaTauri, che ha portato nel centro storico una monoposto ufficiale, la AT04, i propri simulatori di guida e il docufilm “Whatever it Takes – the Race before the Races”! Una tre giorni di grande successo -per la quale si è speso in prima persona insieme all’Amministrazione Comunale e alla Regione, il consigliere comunale, Giorgio Civello, resa possibile grazie anche al contributo del modicano Diego Mandolfo, Senior Digital Comms & Marketing Manager di Scuderia AlphaTauri e autore del docufilm proiettato lo scorso giovedì al Teatro Garibaldi.

Dal 20 al 22 dicembre scorsi in migliaia hanno potuto ammirare e toccare con mano la vettura di Formula 1® di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, esposta all’interno dell’ex Convento del Carmine, in Piazza Matteotti, insieme a un simulatore di F1® e due simulatori Esports, che hanno dato la possibilità, gratuitamente, a tantissimi appassionati di provare l’emozione della guida in pista di una monoposto di Scuderia AlphaTauri.

“Un evento che ho sostenuto sin da subito – dice Civiello – e che credo sia stato un gradito dono alla città e ai tanti appassionati di motori, non solo modicani. Il clou della tre giorni è stata poi la serata-evento del 21 dicembre al Teatro Garibaldi di Modica, che prevedeva la proiezione di “Whatever it Takes”, il docufilm ufficiale del team che ne racconta la storia quasi ventennale. Una storia avvincente ed emozionante, fatta di sfide, vittorie, traguardi, e fatta anche di tanti giovani talenti che proprio nel team di Faenza hanno iniziato la propria carriera, come Max Verstappen e Sebastian Vettel, poi Campioni del Mondo, ma anche di piloti di grande successo come Carlos Sainz, oggi alla Ferrari, Pierre Gasly, Daniil Kvyat e molti altri. Un film che sta avendo un grande successo, co-prodotto da Scuderia AlphaTauri e Digital Lighthouse, diretto da Luca Curto e scritto proprio dal nostro Diego Mandolfo, che lavora ormai da dieci anni in Formula 1. Un film che ci mostra come il lavoro di team sia fondamentale, quando si rema tutti nella stessa direzione, quando si fa squadra e quando si accetta una sfida “a qualunque costo”, come recita il titolo, pur di raggiungere un risultato comune. Proiettarlo a Modica quindi credo sia stata una bella occasione, anche per mostrare a tutti i giovani della nostra città che con impegno, costanza, competenza e sacrifici i sogni, sportivi o professionali, si possono avverare. Anche per questo mi ha fatto molto piacere vedere che Diego sia stato fra i premiati del “Premio alla Modicanità”, che giunge alla 34esima edizione. Spiace che gli organizzatori della serata abbiano scelto di mostrare il bellissimo film solo al termine della lunga cerimonia di premiazione, con il risultato che la proiezione sia iniziata molto tardi, troppo tardi! Sono certo che una scaletta diversa avrebbe valorizzato diversamente questo lungometraggio e avrebbe permesso a molte più persone di vederlo”.