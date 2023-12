Nicaragua. Bus precipita da un ponte: provoca 19 vittime e 43 feriti

In seguito ad un grave incidente stradale che ha comportato il ribaltamento di un autobus su un’autostrada rurale nel nord del Nicaragua, almeno 19 persone sono morte e altre 43 sono rimaste ferite. Nella fattispecie un autobus del trasporto pubblico si è ribaltato sul ponte Manceras, nel comune di Rancho Grande, a Matagalpa. Si è appreso che il bus trasportava 70 passeggeri, di cui 19 dichiarati morti sul posto, tra le vittime anche 10 minorenni dei quali 8 bambini tra i 4 e 11 anni di età. Rosario Murillo, vicepresidente del Nicaragua, ha detto ai media che l’incidente è avvenuto per la perdita del controllo del mezzo da parte dell’autista che ha portato il mezzo a cozzare violentemente contro il guard rail e finire la sua corsa nella scarpata sottostante. “Alcuni testimonianze riferiscono che il mezzo sfrecciava ad alta velocità, ma noi non possiamo né negarlo né confermarlo”, ha detto l’alto funzionario, sottolineando che le norme nel settore dei trasporti devono diventare più severe. Murillo si è rammaricato con il governo locale per la morte delle persone vittime del tragico incidente.

L’elenco ufficiale dei deceduti forniti dal governo locale in ordine di identificazione:

Gladys Aguinaga Cruz 39 anni (Segretaria politica dell’FSLN, comunità Yaoska)

2. Denis Uriel Flores López 29 anni

3. Melanina Rivera González 50 anni

4. Hinmel Leandro Castellón Rivera 11 anni

5. Harol Quintero 8 anni

6. Leonarda Ashley Moreno 4 anni

7. Marcos Antonio Jarquín Barrera 4 anni

8. Juan Diaz Dávila 50 anni |

9. Carlos Romero Rodríguez 16 anni

10. Jamileth Velásquez Zeledón 29 anni

11. Sandra Arróliga Mendoza 38 anni

12. Maryuri Lisbeth Huarta Jarquín 8 anni (Sorella)

13. Yacarelis Isayana Huerta Jarquín 5 anni (Sorella)

14. Karla Patricia Polanco 16 anni (morta durante il trasferimento all’HECAM)

15. Carlos Dávila Zamora, 47 anni

16. Yelvin Esneider Orozco Mergara, 9 anni

17. Joseling Liseth Melgara Garzón, 24 anni (madre di Yelvin Orozco)

18. Rosa Melia Ochoa Chavarría, 19 anni

19. Sahiam Ariel Centeno Pérez 9 anni

Salva