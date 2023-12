Brasile. Monoelica si schianta al suolo, morti i 5 occupanti

Cinque persone sono morte, tra cui un minore, nell’incidente aereo avvenuto nella città brasiliana di Jaboticabal, nello stato di San Paolo, dopo lo schianto al suolo di un monoelica, esploso all’impatto. Le autorità hanno dichiarato che l’aereo, era partito dalla città di Monte Alto in direzione di Fernandópolis, località all’interno dello stato, con l’intenzione di andare a salutare alcuni amici, anche se non si capisce perché si sia schiantato fuori rotta a Jaboticabal. L’apparecchio era di proprietà di un noto uomo d’affari locale in possesso del brevetto di pilota che effettuava spesso voli di questo genere in giro per la regione. Decide cosa fare sempre lui: Menezes Tiago o Thiago da Ótica, come lo chiamavano nella zona. Menezes lascia la moglie e una figlia che al momento dell’incidente non erano a bordo del monoelica. Tiele la figlia della vittima ha riferito che sta “cercando di elaborare quanto accaduto al padre. Volava spesso e stava andando a trovare degli amici”. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze che hanno determinato l’incidente, anche se la causa principale, al momento, viene imputata al sovraccarico a bordo del velivolo. L’aereo infatti aveva la capacità di ospitare 4 persone pilota compreso. In questo caso le autorità hanno precisato che i corpi recuperati dopo il rogo erano cinque, uno in più del massimo consentito.

