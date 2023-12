Ragusa. Assegnati i locali della Casa delle Associazioni

Presenti il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e gli assessori Elvira Adamo e Catia Pasta, nel pomeriggio di oggi si è proceduto all’assegnazione, alle associazioni che ne hanno fatto richiesta, degli spazi all’interno della Casa delle Associazioni di Piazza Carmine.

“In pieno Centro, – ha detto il sindaco Peppe Cassì – con una stupenda vista su Ibla, nasce la Casa delle associazioni.

Si conclude così il percorso che ci ha visto prima riqualificare il piano terra dell’ex convento del Carmine, nel corso dello scorso mandato, e ora assegnarlo a 9 associazioni individuate tramite bando pubblico: Amnesty International, Ente Nazionale Sordi, L’argent, Agedo, Libera, Alba Chiara, Familiari Alzhaimer, Associazione ex internati, Associazione Famiglie persone down.

In pieno spirito associativo, queste realtà vivranno fianco a fianco e potranno insieme sviluppare nuovi progetti, fare sinergia. Sarà una fucina di buone idee e buone pratiche.

Utenze a parte, a loro non chiediamo di pagare alcun affitto ma di continuare a fare il bene che già fanno e di aiutarci a rivitalizzare un’area del Centro, a cavallo tra la Vallata Santa Domenica, Santa Maria delle Scale e Piazza San Giovanni, dalle potenzialità enormi.

A coloro i quali, a vario titolo, hanno lavorato affinché tutto questo fosse possibile: grazie”.

