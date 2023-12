Presentazione del libro “Sicilia nella storia e nell’arte. Un itinerario breve” a Ragusa

Giovedì 4 gennaio 2024, alle ore 17.30 presso il Centro Commerciale Culturale Mimì Arezzo di via Giacomo Matteotti 61 a Ragusa, sarà presentato il libro “Sicilia nella storia e nell’arte. Un itinerario breve”, dello storico dell’arte e dell’architettura e docente di storia dell’arte, Giuseppe Nifosì ed edito da Laterza.

L’iniziativa è inserita nell’ottica di promozione e valorizzazione del nostro Patrimonio architettonico e monumentale Unesco.

Nel libro, in cui l’autore tratta di arte e di architettura siciliana, si accompagna il lettore a conoscere dieci monumenti scelti come simbolo di una delle fasi della storia culturale della Sicilia. Fra questi importanti monumenti viene presentato anche il Duomo di San Giorgio di Ragusa Ibla.

Dialogherà con l’autore l’assessore Elvira Adamo che modererà anche gli interventi.

A conclusione della presentazione, si svolgerà una visita guidata nel quartiere di San Giovanni, patrocinata dall’Amministrazione Comunale per la promozione e valorizzazione del territorio.

Giuseppe Nifosì, ragusano, è impegnato nell’insegnamento e nella divulgazione dell’arte e dell’architettura attraverso pubblicazioni, lezioni e conferenze in tutta Italia. Come esperto di didattica della Storia dell’arte, tiene incontri e corsi di formazione per i docenti. Ha creato e cura il blog e il podcast “Arte Svelata”. Per Laterza ha realizzato una serie di manuali per la scuola, tra i quali “A passo d’arte” (2020), “L’arte svelata” (2021) e “L’arte allo specchio” (2021.

